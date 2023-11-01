Россиянка жестоко избила свою собаку в лифте и попала на видео

В Казани женщину, жестоко избившую в лифте свою собаку, заподозрили в истязании ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Залесный на улице Державина. В объектив камеры лифта попало жестокое избиение собаки хозяйкой — женщина пинала питомца и наступала ему на голову. Предварительно, пес ранен, так как после произошедшего всюду остались следы крови.

Соседи утверждают, что муж женщины тоже издевается над собакой, сообщает Mash Iptash. Супруги также заставляют животное бросаться на других псов.

Соседи семьи предполагают, что от супругов может доставаться и их пятилетней дочери. По их словам, из квартиры постоянно слышны крики и звуки побоев.

Ранее россиянин признался в избиении собаки, его подозревают в ее изнасиловании.