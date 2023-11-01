Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Севастополя объяснил появление дыма в районе бухты

Развожаев объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты маскировкой

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем Telegram-канале, почему в районе Севастопольской бухты горожане могут видеть дым.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил он.

Развожаев отметил, что запах от дыма может быть неприятный, но назвал его абсолютно безопасным.

До этого 1 ноября он объявил в городе воздушную тревогу. Сирены включились в Севастополе в 10:50. Накануне в городе также объявлялась воздушная тревога.

По данным Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах региона, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий