Губернатор Севастополя объяснил появление дыма в районе бухты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем Telegram-канале, почему в районе Севастопольской бухты горожане могут видеть дым.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил он.

Развожаев отметил, что запах от дыма может быть неприятный, но назвал его абсолютно безопасным.

До этого 1 ноября он объявил в городе воздушную тревогу. Сирены включились в Севастополе в 10:50. Накануне в городе также объявлялась воздушная тревога.

По данным Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах региона, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.