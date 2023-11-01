В Госдуме призвали ввести исследования по ОМС для будущих родителей

В России нужно ввести полноценный комплекс подготовки к беременности, который молодые семьи смогут проходить по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), считает депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию письма.

Молодые пары, которые только готовятся стать родителями или на протяжении долгого времени испытывают трудности в этом вопросе, зачастую хотят пройти соответствующие исследования. При этом многие анализы и обследования нельзя пройти бесплатно, так как они не предусмотрены ОМС, отметил депутат. В итоге семьи тратят большие средства в частных клиниках, иногда это шестизначные суммы, подчеркнул Власов.

Он призвал включить в систему ОМС комплекс анализов и исследований для молодых семей, в которых одному из супругов не более 35 лет, для определения и решения возможных проблем с репродуктивным здоровьем.

В Госдуме также предложили ввести новую льготу для беременных женщин – оборудовать для них во всех российских аэропортах отдельные стойки регистрации на рейс.

Врачи ранее раскритиковали предложения депутатов по ужесточению контроля за проведением абортов. В числе таких предложений – уменьшение срока для искусственного прерывания беременности по желанию женщины до 8 недель.