В Москве презентовали новый Boeing 737-900 «Г.Р. Державин»

Авиакомпания «Аэрофлот» презентовала Boeing 737-900, который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Г.Р. Державина, сообщает пресс-служба компании.

Презентация воздушного судна состоялась в одном из новейших ангарных комплексов «Аэрофлот Техникс» на территории аэропорта Шереметьево.

Boeing 737 900 задействованы на направлениях массового туристического потока группы «Аэрофлот». Ближайший рейс на самолете «Г.Р. Державин» состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.

«Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей — это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа», — отметил в своем выступлении министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Также министр юстиции РФ Константин Чуйченко поблагодарил руководство министерства транспорта и «Аэрофлота» за поддержку инициативы увековечить имя первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина на борту нового самолета.

«Называя самолет в честь Державина, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам. Без сомнения, он и сегодня является для всех нас примером настоящего патриотизма, образцом беззаветного служения обществу и государству», — сказал он.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что в компании с нетерпением ждут новые российские самолеты.

«В Аэрофлоте есть традиция —присваивать самолетам имена выдающихся россиян. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в «Аэрофлоте» новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников», — сказал он.