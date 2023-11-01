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Первой группе иностранцев разрешат покинуть сектор Газа

AFP: первая группа иностранцев покинет сектор Газа 1 ноября

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Fatima Shbair/AP

Первой группе иностранцев разрешили выехать из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Первая группа иностранцев выйдет из Газы в Египет в среду», — рассказал журналистам неназванный египетский чиновник.

По предварительной информации, выезд иностранных граждан согласовали Израиль, Египет и палестинское радикальное движение ХАМАС при активном посредничестве Катара. Уточнялось, что выехать могут позволить также тяжелораненым жителям Газы. В ХАМАС накануне заявляли, что согласуют с посредниками освобождение нескольких иностранных заложников.

Позже ХАМАС опубликовал список иностранцев, которым разрешат покинуть Газу. В нем значились граждане Иордании, Индонезии, Австрии, Чехии, Финляндии, Болгарии, Австралии и Японии. Кроме того, представители движения оказались не против выезда палестинцев с двойным гражданством, сотрудников Международного Красного Креста (МККК) и других неправительственных организаций.

Ранее в Израиле заявляли, что освободить заложников при помощи Катара не получится.

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