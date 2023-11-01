В Роскачестве рассказали, какие пищевые добавки станут запрещенными

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что с февраля 2024 года ряд пищевых добавок станут в России запрещенными. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам Саратцевой, изменения по использованию пищевых добавок будут внедряться с 27 февраля 2024 года. Теперь в составе добавки кроме буквы Е и числового индекса будет указываться ее технологическая функция — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то иное. Технологическую функцию будет определять изготовитель в соответствии с техрегламентом.

Отмечается, что часть пищевых добавок будет изменена в связи с модернизацией технологий производства. По некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека. В производстве продуктов будет запрещено использовать пищевые танины (Е181), консерванты дифенил (Е230) и муравьиную кислоту (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), а также подсластитель «Стевия». С полным списком можно ознакомиться на сайте «Парламентской газеты».

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