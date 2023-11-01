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В Сибири неизвестный пытался похитить ребенка, затащив его в машину

В Тюмени неизвестный силой пытался посадить в машину 10-летнего мальчика

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Телеграм-канал «Тюмень №1»

В Тюмени неизвестный мужчина пытался посадить к себе в авто ребенка с детской площадки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения ближайшего дома, позже запись опубликовал Telegram-канал «Тюмень №1».

Инцидент произошел 31 октября на Широтной улице. На кадрах видно, как неизвестный подходит к 10-летнему мальчику на детской площадке, берет его за куртку и ведет в сторону своей машины. Когда мужчина пытается усадить ребенка в салон, тот начинает активно вырываться и кричать.

На помощь мальчику подоспел прохожий.

«Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки», — рассказала каналу очевидица.

С ее слов, жители написали на мужчину заявление в полицию.

Ранее в Краснодаре женщина увела ребенка, пока его мать снимала деньги.

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