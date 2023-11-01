Дефицита российских чипов для загранпаспортов не ожидается

В министерстве промышленности и торговли России заявили, что нет риска возникновения дефицита российских чипов для биометрических заграничных паспортов, с которым страна столкнулась в феврале текущего года. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил, что производство чипов идет полным ходом и все заказы выполняются в полном объеме. Он также отметил, что с 1 июня заявки на получение заграничных паспортов снова принимаются и проблем и очередей нет.

В начале февраля 2023 года прием заявлений на получение новых заграничных паспортов РФ был приостановлен «Госуслугами». Проблемы с выпуском и изготовлением документов нового образца возникли из-за недостатка необходимых микросхем.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».