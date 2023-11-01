Названы самые распространенные уловки продавцов, заставляющие покупать больше

Одна из самых популярных психологических уловок продавцов — завышение первоначальной цены на товар или услугу. А когда покупатель понимает, что цена за рамками разумного, продавец предлагает существенную скидку или бонус. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

«Такой простой трюк создает иллюзию выгоды и моментально уменьшает сопротивление к покупке. Вы думаете, что это отличная сделка, но на самом деле — переплачиваете за товар», — объяснил эксперт.

Вторая популярная техника манипуляции покупателем — техника, при которой продавец использует подготовленные отзывы, рейтинги, рекомендации или однобокую статистику, чтобы убедить в качестве и популярности товара или услуги.

«Здесь идет воздействие на желание принадлежать к большинству и не упустить выгодное предложение. Когда на сайте человек видит: «Этот товар купили уже 10 тыс. человек!», он думает, что этот товар хороший и востребованный», — заявил он.

Самая грубая, но действенная манипуляция, которая заставляет быстрее совершить покупку, — это создание иллюзии, что предложение ограничено.

«Постоянное мелькающие в рекламе и на полках в магазинах предупреждения «Предложение актуально только до 30-го числа» или «остались последние 3 номера на эти даты» нужны только, чтобы подтолкнуть вас к быстрому решению купить. Здесь идет воздействие на ваш страх упустить выгодную сделку, потерять предлагаемую скидку и понимание, что потом будет поздно», — констатировал психолог.

Не совсем манипуляция, но действующая техника, которая подталкивает покупателя к приобретению товара, — это предоставление покупателю услуги или подарка.

«Такое движение вперед чаще всего вызывает чувство благодарности и воздействует на желание отплатить тем же или большим, чтобы не быть должным. Если вы приходите в магазин и вам предлагают бесплатный кофе или пробники продукции — это не просто знак внимания и доброжелательности, на самом деле это способ заставить вас купить что-то», — добавил Самбурский.

Наконец, многие доверяют мнению экспертов, телевизионных знаменитостей и блогеров. Авторитет медийных персон используют продавцы во многих сферах — во время демонстрации товара или рассказа об услуге менеджер будет многократно называть имя, звание эксперта или знаменитости, которые были клиентами или являются лицом компании.

«Это один из самых проверенных способов, чтобы повысить статус товара и доверие к нему. Упоминание знаменитостей воздействует на желание следовать авторитету и не сомневаться в его компетентности. Например, вы видите рекламу: «Этот крем рекомендует известный доктор». Вы думаете, что это значит, что крем эффективный и безопасный, что подталкивает вас к покупке. Чем выше доверие к медийной персоне, тем легче продавать товар, опираясь на его имя», — резюмировал он.

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