Россиянам назвали привычки для поддержки психики в осенне-зимний период

У некоторых из-за недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут наблюдаться симптомы сезонного аффективного расстройства: грусть, усталость, низкий уровень энергии, изменения аппетита (как правило, его повышение и тяга к углеводам), проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Кочнева, к.м.н., эндокринолог, диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR.

«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина (их синтез осуществляется только на свету, ферментом, содержащим железо). У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие. Поэтому, как минимум, нам требуется дополнительно восполнять поступление витамина D в организм», — заявила она.

По словам врача, при недостаточности микро-, макроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров нарушаются гормональные и обменные процессы, то есть нарушается физическое здоровье тела, что, в свою очередь, приводит к ухудшению психического состояния.

«Такие угнетенные состояния со временем начинают проявляться внешне: частая смена настроения, «потухший» взгляд, опущение уголков глаз и рта — «гримаса печали», опущенные плечи, сутулость и даже шаркающая походка. Человек становится вялым, безынициативным», — добавила Кочнева.

Питание — это один из доступных инструментов, благодаря которому мы можем помочь поддержать нервную систему в периоды эмоциональных нагрузок.

«Во-первых, вкус пищи и ее внешний вид, оформление блюда может создавать или не создавать определенное настроение. Во-вторых, наша пища — это главный источник жиров и незаменимых аминокислот (в том числе триптофана, предшественника серотонина и дофамина), являющихся предшественниками для гормонов и нейромедиаторов, а также витаминов и микро-, макроэлементов, входящих в состав ферментов. К сожалению, современные пищевые продукты не являются кладезю полезных веществ, они выращиваются на истощенных микро- и макроэлементами почвах. Крупный рогатый скот не пасется в свободном выгуле. Мы не употребляем в нужном количестве дикую, свежую рыбу и морепродукты, так большая часть территории России находится в глубине материка. Иными словами, каждый из нас нуждается в дополнительных источниках нутриентов», — прокомментировала она.

Эксперт рекомендовала в качестве дополнительной нутриентной поддержки для сохранения психического здоровья включить в рацион витамины группы В, магний, адаптогены. Сохранить психические силы возможно также благодаря несложным ежедневным полезным привычкам: контрастный душ, вечерняя ванна с солями магния, массаж, прогулка на свежем воздухе, танцы, физические упражнения, прослушивание классической музыки.

Ранее врач рассказала о неожиданной причине плохого настроения.