В Москве задержан сотрудник «Октагон. Медиа» Игорь Рябов

Главного редактора издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова задержала полиция в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС. На данный момент в его доме проводят обыск. Об этом сообщает ТАСС.

«Рябов задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, которые проводит Управление по киберпреступлениям МВД. Сейчас с ним ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после обыска квартиры Рябов будет доставлен на допрос. При этом отмечается, что он может иметь отношение к администрированию анонимных политических телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что неизвестные нарисовали военкору «Известий» Валентину Трушнину две пентаграммы со свиной головой у двери квартиры. Отмечается, что неизвестные также отправляли Трушнину сообщения с угрозами. С украинских номеров военкору присылали оскорбления и личные данные самого сотрудника «Известий» и членов его семьи.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и занимаются поисками злоумышленника.

Ранее экс-главе таможни ЛНР передали телефон со взрывным устройством.