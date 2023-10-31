В реестре иноагентов будут указывать псевдонимы

Министерство юстиции России выпустило приказ, по которому в реестре иностранных агентов помимо имен будут указывать псевдонимы, если таковые имеются. Об этом сообщает ТАСС.

«Подпункт «г» после слов «физического лица» дополнить словами », его псевдоним (при наличии)», — следует из текста приказа.

Ранее статс-секретарь, замминистра юстиции РФ Андрей Логинов в рамках конференции «Цифровые международные отношения» в МГИМО заявил, что новый Кодекс об административных правонарушениях уже практически готов.

До этого глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко на заседании в Госдуме заявил, что не считает закон об иноагентах репрессивным. По его словам, этот закон прежде всего направлен на профилактику. Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в перечне иностранных агентов находятся около 700 физических и юридических лиц.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.