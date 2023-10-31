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Политолог Евстафьев назвал Россию главным союзником палестинцев

Политолог: Россия отстаивает право Палестины на создание государства

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Hasnoor Hussain/Reuters

Россия была многие годы одной из немногих сил, кто искренне и системно отстаивает право Палестины на создание собственного государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

«Все, что произошло, очень и очень неправильно. Неправильно, хотя бы потому, что Россия была многие годы одной из немногих сил, кто искренне и системно отстаивает право Палестины на создание собственного государства. Больше, чем и США, и даже некоторые арабские страны», — написал он.

По его мнению, Россия по факту и на деле является главным союзником палестинцев.

«Но на деле, а не в митинговой истерике и хайпе. Ибо за многолюдными митингами в Европе, да и зачастую - на Ближнем Востоке - пшик. А за разумной российской позицией, тихой политикой и дипломатией, - результаты. Которых и испугались те, кто раскачивает антисемитские настроения в России», — отметил эксперт.

Евстафьев подчеркнул, что «закулисные кукловоды» не хотят, чтобы Россия стала лидером в процессе восстановления мира.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

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