В Петербурге ищут неизвестного подростка, который напал в лифте на 11-летнюю девочку

Подросток напал на 11-летнюю школьницу в лифте многоэтажки в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации СМИ, пострадавшая зашла в кабину подъемника, и подросток забежал туда следом за ней. Он со всей силы ударил девочку кулаком в живот, а затем обжег ей руку неназванным раскаленным предметом.

Потерпевшая не поняла причины внезапного нападения незнакомца. В разговоре с родителями после инцидента она подчеркнула, что не ссорилась с тем, кто на нее напал.

Личность нападавшего пока не установлена, его разыскивают.

Ранее в Москве школьницы избили 12-летнюю девочку и обожгли ей роговицу перцовым баллончиком.