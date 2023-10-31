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В Дагестане арестовали пятерых участников массовых беспорядков в Махачкале

Верховный суд Дагестана арестовал пятерых участников беспорядков в Махачкале

Верховный суд Республики Дагестан арестовал пятерых граждан, принимавших участие в массовых беспорядках в аэропорту города Махачкала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Согласно заявлению, каждому из нарушителей было назначено наказание в виде административного ареста. При этом одного из жителей региона лишили свободы на 10 суток, а еще четверых — на шесть суток.

«Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ», — говорится в заявлении Верховного суда Дагестана.

Вечером 29 октября возле аэропорта Махачкалы собралась толпа протестующих, недовольных прибытием рейса из Израиля. Жители потребовали от властей не пускать евреев в город и начали проверять документы у выходивших из здания людей, пытаясь вычислить израильтян.

Позже толпа ворвалась на территорию воздушной гавани и вышла на взлетно-посадочную полосу. Тогда же к месту прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, которым удалось освободить аэропорт от несанкционированно проникших граждан.

Согласно последней информации, в результате протестов ранения получили более 20 человек. Главное следственное управление СК РФ по Дагестану, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

К текущему моменту сотрудники задержали 60 нарушителей. При этом 30 октября российский президент Владимир Путин провел совещание, связав события в Махачкале с влиянием западных спецслужб.

Ранее в Государственной думе РФ оценили ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков.

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