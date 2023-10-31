Три европейские страны намерены отправить судно с гумпомощью в Газу

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что страна совместно с Францией и Великобританией намерена отправить судно с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом сообщает Financial Times.

По данным СМИ, данная инициатива обсуждалась во время визита в Израиль лидеров Франции и Нидерландов Эммануэля Макрона и Марка Рютте.

«Море — это, конечно, одна из возможностей. Мы знаем, что французы уже отправили свое судно с медпомощью», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Египет и США расширят гуманитарные поставки в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль намерен пропустить в сектор Газа новую партию гуманитарной помощи, включающую в себя лекарства, воду и продовольствие.

Гуманитарную помощь в сектор Газа привозят на грузовиках через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта. О прибытии лекарств и другого гуманитарного груза сообщалось 21, 22, 23 и 25 октября.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.