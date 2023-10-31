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Стало известно о сотнях погибших и раненых после удара по лагерю в Газе

МВД Газы: Не менее 400 человек погибли и ранены при ударах по лагерю Джебалия

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Yasser Qudih/Reuters

Не менее 400 человек погибли или получили ранения в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Газы.

«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», — говорится в заявлении.

По данным министерства, среди жертв большое число женщин и детей.

31 октября РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Дохе сообщили о контактах американских властей с руководством палестинского движения ХАМАС. По данным агентства, представители США и ХАМАС обмениваются мнениями о ситуации в регионе через правительство Катара.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа.

Ранее в Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС.

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Война в Израиле
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