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У отравившихся на празднике в Уфе детей нашли норовирус

Роспотребнадзор: причиной отравления на празднике в Уфе стал норовирус

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Shutterstock

После отравления на детском празднике в Уфе у участников и одного взрослого обнаружили норовирус. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.

На данный момент работа пищеблока в развлекательном центре приостановлена.

Специалисты напомнили, что при норовирусе у пациентов наблюдается многократная рвота, диарея, сильная тошнота и повышение температуры. Как правило, симптомы проходят через несколько дней.

Инцидент произошел в развлекательном центре Уфы во время праздника. Несколько человек попали в больницу после того, как съели приготовленные на пищеблоке блюда.

В результате Прокуратура региона начала проверку. При необходимости, правоохранители примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Петербурге ребенок выпил пиво родителей и попал в больницу.

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