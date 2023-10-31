У отравившихся на празднике в Уфе детей нашли норовирус

После отравления на детском празднике в Уфе у участников и одного взрослого обнаружили норовирус. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии.

На данный момент работа пищеблока в развлекательном центре приостановлена.

Специалисты напомнили, что при норовирусе у пациентов наблюдается многократная рвота, диарея, сильная тошнота и повышение температуры. Как правило, симптомы проходят через несколько дней.

Инцидент произошел в развлекательном центре Уфы во время праздника. Несколько человек попали в больницу после того, как съели приготовленные на пищеблоке блюда.

В результате Прокуратура региона начала проверку. При необходимости, правоохранители примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Петербурге ребенок выпил пиво родителей и попал в больницу.