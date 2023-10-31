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Потерявшиеся в районе перевала Дятлова туристы вышли на связь с деревенского таксофона

В МВД заявили, что пропавших у перевала Дятлова туристов отговаривали от похода

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Depositphotos

Пропавшая во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова группа туристов вышла на связь с организатором похода с помощью деревенского таксофона. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что туристов пытались отговорить от похода, но они не послушались.

«Судьба группы туристов из пяти человек, пропавших накануне в Ивдельском районе Свердловской области, действительно стала известна. Двое из них, преодолев пешком порядка 30 километров, сумели дойти до поселка Вижай. Выбравшиеся из тайги туристы с деревенского таксофона позвонили человеку, который должен был их встречать. Ранее этот человек пытался отговорить туристов от похода, так как на реке уже появилась шуга, то есть ледяная крошка. Но туристы эту просьбу проигнорировали. Проплыв примерно 15 километров от поселка Тохты, компания застряла на реке, так как вода к тому времени уже замерзла. Чтобы оповестить родных и попросить помощь, двое вызвались дойти до поселка Вижай, остальные трое остались в лагере охранять свое имущество. Они живы, по крайне мере так утверждают вышедшие из леса. В ближайшее время за оставшимися в тайге туристами отправится группа спасателей, чтобы доставить их на большую землю. В точных обстоятельствах неудачного похода сейчас разбираются сотрудники полиции территориального ОВД», — сказал он.

31 октября стало известно, что во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов из пяти человек. Отмечалось, что путешественники планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай. Позднее родственники рассказали, что их нашли живыми.

Ранее российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале.

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