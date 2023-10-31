Глава ЦИК поздравила переводчиков русского жестового языка с профессиональным праздником

Глава центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова и член ЦИК Николай Левичев поздравили переводчиков русского жестового языка с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале «ЦИК России».

«Ваш союз – это уникальный социокультурный феномен, объединяющий множество талантливых людей. И хочется сказать спасибо всем подвижникам, которые в свое время обратили внимание на эту проблему и сделали все, чтобы люди, имеющие проблемы со слухом, смогли в этой жизни реализоваться. Конечно, профессия сурдопереводчика, а теперь переводчика русского жестового языка имеет уникальное незаменимое значение, поскольку вы – живой канал общения, связи и возможностей развития для людей, которым открывается все многообразие мира», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что «сурдопереводчику необходимо быть и психологом, видеть и чувствовать людей, выстраивать взаимодействие».

Также в рамках встречи во Всероссийской обществе глухих при участии президента организации Станислава Иванова состоялось награждение переводчиков русского жестового языка, отличившихся в ходе проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Напомним, в России ежегодно 31 октября отмечается День сурдопереводчика.