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Реку Херота в Сочи переименуют по решению суда

Реку Хероту в Сочи по решению суда переименуют в Хороту

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Суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

Решение о переименовании горной реки Херота принял Адлерский районный суд.

«Суд рассмотрел и удовлетворил иск», — сказала представитель пресс-службы. Она уточнила, что решение никто не обжаловал.

Название Хероты изменили еще в 2020 году, тогда же установили новые указатели. Река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. Однако специалисты Росреестра не стали вносить исправления в госкаталог.

В связи с этим секретарь Сочинского географического общества обратилась в суд с требованием официально вернуть реке историческое название.

В марте жители Сочи сообщили, что указатель с названием «река Херота» появился снова.

Историк и краевед Сочи Владимир Костиников отметил, что название «Херота» впервые упоминается в документах в 1901 году. Именно с того момента в официальных бумагах начали использовать искаженное название.

Ранее был опубликован рейтинг российских рек с самыми смешными названиями.

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