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Россиянка обиделась на сожителя и подала в полицию заявление о побоях

Shot: в Ставрополе женщина обвинила сожителя в побоях из-за обиды

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Ставрополе женщина обиделась на сожителя и подала в полицию заявление о побоях. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, 35-летняя многодетная мать обратилась в полицию и сообщила, что ее якобы избил сожитель-полицейский. Однако спустя десять часов женщина пришла забирать свое заявление.

Россиянка рассказала, что сама споткнулась о табуретку и упала. Эту версию подтвердили все трое детей женщины в возрасте от пяти до пятнадцати лет.

По словам россиянки, она обвинила мужчину в побоях из-за обиды — до этого он насильно забрал ее из кафе, где женщина отдыхала с подругами и употребляла алкоголь. Она также рассказала, что ей проводили операцию на голове, после которой у нее случаются приступы потери памяти и агрессии.

Полицейским такая перемена в показаниях женщины показалась подозрительной. По данным Shot, теперь в деле разбираются следователи — они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее под Пензой женщина обвинила в побоях свою мать, чтобы выгородить сожителя.

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