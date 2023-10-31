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Парикмахер отрезала клиенту часть уха во время стрижки

«78.ru»: в Петербурге парикмахер отрезала клиенту часть уха

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В Красногвардейском районе Петербурга посетителя парикмахерской госпитализировали с отрезанным ухом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в барбершопе на Ковалевской улице, 28-летний мужчина решил постричься, во время процедуры парикмахер случайно отрезала ему часть правого уха.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали и после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин откусил ухо покупателю в супермаркете за отказ купить ему пакет.

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