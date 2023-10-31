Парикмахер отрезала клиенту часть уха во время стрижки

В Красногвардейском районе Петербурга посетителя парикмахерской госпитализировали с отрезанным ухом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в барбершопе на Ковалевской улице, 28-летний мужчина решил постричься, во время процедуры парикмахер случайно отрезала ему часть правого уха.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали и после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин откусил ухо покупателю в супермаркете за отказ купить ему пакет.