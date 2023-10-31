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Назван лучший в мире аэропорт с пассажиропотоком до 5 млн человек в год

LADBible: аэропорт в Ньюкасле стал лучшим в категории с пассажиропотоком до 5 млн человек

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Depositphotos

Небольшой аэропорт в Британии был признан самым лучшим в мире в категории с пассажиропотоком до 5 млн человек, пишет LADBible. Награда была вручена на Всемирной конференции маршрутов в Турции.

Победителем в номинации в категории с пассажиропотоком до 5 млн человек стал аэропорт в Ньюкасле. Как рассказал директор аэропорта Ник Джонс, он и его команда очень рады получить такую престижную награду. Мужчина добавил, что недавно аэродром начал принимать самолеты четырех новых авиакомпаний по 12 разным направлениям.

«Это достижение является свидетельством напряженной работы и самоотверженности наших сотрудников во всем аэропорту. И демонстрирует нашу приверженность обеспечению лучшего обслуживания наших пассажиров и деловых партнеров», — прокомментировал руководитель.

Члены жюри добавили, что также оценивали удобство инфраструктуры аэропорта и качество обслуживания пассажиров.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.

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