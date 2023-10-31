Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты предупредили о подорожании пакетных тарифов из-за роста цен на LTE

Глава Telecom Daily Кусков: рост цен на LTE отразится на всех пакетных тарифах

close
100%
Alastair Grant/AP

Рост цен на использование частот LTE отразится на стоимости всех пакетных тарифов, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Расходы на частоты повышаются из-за их переходов из перспективных в традиционные, пояснил он в беседе с НСН.

С 2019 года частоты LTE – это основная технология, по которой проходит интернет, напомнил Кусков.

«То, что цена за использование частот вырастет, не очень приятно, особенно в свете текущих проблем операторов, связанных с отсутствием оборудования и уходом производителей базовых станций, — отметил он. — Эти трудности необходимо решать совместно с Минцифры в конце 2023 года — начале 2024 года».

Если для операторов не введут послабления, то это приведет к повышению цен. Ежегодно они и так увеличиваются на 10-12%, а в случае, если этот вопрос решен не будет, то рост будет выше, считает гендиректор Telecom Daily. «Отразится это и на тарифах, поскольку 80% тарифных планов — пакетные», — заявил он.

Напомним, сегодня стало известно, что расходы сотовых операторов на использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а на использование всех остальных частот — вдвое. При этом некоторые эксперты считают, что это не отразится на тарифах за использование мобильного интернета.

Ранее сообщалось о планах Минцифры обязать операторов обосновывать повышение тарифов на связь. Отчеты, по предложению ведомства, они должны направлять в Роскомнадзор.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий