Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин разбил стекло чужой иномарки замерзшим куском мяса

В Петербурге уроженец Перми разбил стекло чужой иномарки замерзшим куском мяса

close
100%
Shutterstock

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца Перми, который, как предполагается, разбил лобовое стекло чужой иномарки пакетом с продуктами. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, 31-летний гражданин шопером с продуктами ударил автомобиль Nissan X-Trail. Среди содержимого пакета был замороженный кусок мяса, из-за которого треснуло лобовое стекло иномарки. Мужчина рассказал, что был сильно разгневан после ссоры с девушкой.

Ущерб составил 33 тыс. руб. Сообщается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела переданы для рассмотрения в Красногвардейский районный суд.

В октябре в одной из столичных многоэтажек крышка от «афганского» казана выбила стекла в квартире и вылетела в окно, напугав жильцов дома.

Инцидент произошел в доме по третьей Парковой улице. О громком хлопке и звоне стекла в полицию сообщили местные жители. Как установили полицейские, в квартире, где выбило стекла, находились три человека. Пострадавших нет.

Ранее в Казани автомобиль повис на сваях строящегося дома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий