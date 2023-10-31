Россиянин разбил стекло чужой иномарки замерзшим куском мяса

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца Перми, который, как предполагается, разбил лобовое стекло чужой иномарки пакетом с продуктами. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, 31-летний гражданин шопером с продуктами ударил автомобиль Nissan X-Trail. Среди содержимого пакета был замороженный кусок мяса, из-за которого треснуло лобовое стекло иномарки. Мужчина рассказал, что был сильно разгневан после ссоры с девушкой.

Ущерб составил 33 тыс. руб. Сообщается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела переданы для рассмотрения в Красногвардейский районный суд.

В октябре в одной из столичных многоэтажек крышка от «афганского» казана выбила стекла в квартире и вылетела в окно, напугав жильцов дома.

Инцидент произошел в доме по третьей Парковой улице. О громком хлопке и звоне стекла в полицию сообщили местные жители. Как установили полицейские, в квартире, где выбило стекла, находились три человека. Пострадавших нет.

Ранее в Казани автомобиль повис на сваях строящегося дома.