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Почти семь тысяч человек получили квартиры по реновации на юго-востоке Москвы за этот год

С начала 2023 года по программе реновации в ЮВАО началось расселение 55 домов

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

По итогам девяти месяцев этого года свыше 8,6 тыс. жителей столицы получили письма с предложениями квартир по программе реновации в Юго-Восточном административном округе. Большинство из них уже заключили договоры с городом и переехали в новостройки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Правообладателями современных квартир на юго-востоке столицы с января по сентябрь этого года уже стали около 6,7 тыс. человек», — уточнил Гаман.

По его словам, больше всего договоров на равнозначные квартиры заключено в Нижегородском районе, там правообладателями жилья стали примерно 2,6 тыс. человек, в Выхино-Жулебино договоры заключены почти с 2 тыс. горожан, а в районе Лефортово — с 817 москвичами.

В конце сентября началось переселение жителей из 7 старых домов в 2 новостройки округа.

Как отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, с начала текущего года по программе реновации в ЮВАО началось расселение 55 домов. В округе демонтировали 35 зданий из числа освобожденных старых домов. На их месте появится жилье для последующего волнового переселения участников программы реновации, а также сопутствующая инфраструктура.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 9 месяцев этого года ключи от квартир получили 27,3 тыс. жителей столицы.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло более 5 тыс. домов.

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