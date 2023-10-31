Во Франции обыскали объекты, связанные с задержанным совладельцем «Альфа-Групп»

В Национальной финансовой прокуратуре Франции (PNF) рассказали об обысках «во множестве мест», связанных с российским бизнесменом, совладельцем «Альфа-Групп» Алексеем Кузьмичевым. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что особое внимание в ходе обысков уделялось объектам в департаменте Вар и парижской квартире Кузьмичева.

Подчеркивается, что до ареста бизнесмен будет находиться под стражей не более 48 часов. Алексей Кузьмичев был задержан вечером 30 октября и с тех пор находится под стражей. Его подозревают в отмывании денег, налоговых преступлениях и нарушении международных санкций. Как подчеркнули в прокуратуре, будет ли бизнесмен арестован, пока неизвестно.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит права задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, если он пожелает. При этом он отметил, что с ситуацией вокруг задержания Кузьмичева не знаком, но читал об инциденте в СМИ.

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