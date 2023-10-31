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С 15 января вход в мечеть Айя-София в Стамбуле будет платным

Посещение мечети Айя-София в Турции станет платным для иностранцев с 15 января

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Murad Sezer/Reuters

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным с 15 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

«Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным», — сказалчиновник.

Он пояснил, что решение было принято на основании рекомендаций ЮНЕСКО. Организация просила разработать план управления посещениями мечети, поэтому с 15 января туристы и верующие будут попадать в мечеть через разные входы, чтобы не возникало путаницы.

С 1935 года собор Святой Софии, который сейчас носит название Большая мечеть Айя-София, являлся музеем. Памятник византийского зодчества был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, а после падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в мечеть.

При этом в июле 2020 года президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении в ней мусульманских богослужений. Вход в мечеть был бесплатным для всех посетителей, включая туристов.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объяснил «Газете.Ru», что мусульманам разрешается заходить в православные церкви с общеобразовательными целями. При этом, по его словам, мусульмане не могут совершать православные обряды в церкви, поскольку подобные действия будут считаться «язычеством и идолопоклонством».

Ранее стало известно о разрушении мечети в Газе после израильских обстрелов.

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