МЧС сообщило о хлопке в Соликамском заводе «Урал»

Управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о хлопке в Соликамском заводе «Урал», где производятся боеприпасы и спецхимия. Сообщение и кадры опубликовал Telegram-канал «Пермь с огоньком».
По данным канала, местные жители услышали громкий грохот, в близлежащих домах выбиты стекла.
Экстренные службы уточняют, что хлопок произошел в здании корпуса №2, при этом в здании никого на момент происшествия не было. На заводе работа продолжается в штатном режиме — хлопок не повлиял на работу предприятия.
По предварительным данным, пострадавших нет.
До этого на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками завода.
Согласно информации от ЕДДС Северского района, возгорание произошло ночью с 28 на 29 октября на территории Афипского НПЗ. Службы завода успешно справились с задачей ликвидации пожара всего за полчаса. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
Ранее локальное возгорание ликвидировано на Афипском НПЗ.