МЧС сообщило о хлопке в Соликамском заводе «Урал»

Управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о хлопке в Соликамском заводе «Урал», где производятся боеприпасы и спецхимия. Сообщение и кадры опубликовал Telegram-канал «Пермь с огоньком».

По данным канала, местные жители услышали громкий грохот, в близлежащих домах выбиты стекла.

Экстренные службы уточняют, что хлопок произошел в здании корпуса №2, при этом в здании никого на момент происшествия не было. На заводе работа продолжается в штатном режиме — хлопок не повлиял на работу предприятия.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками завода.

Согласно информации от ЕДДС Северского района, возгорание произошло ночью с 28 на 29 октября на территории Афипского НПЗ. Службы завода успешно справились с задачей ликвидации пожара всего за полчаса. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Ранее локальное возгорание ликвидировано на Афипском НПЗ.