Врач рассказала, какие напитки могут усилить чувство тревоги

Некоторые напитки, в том числе, алкогольные, могут усилить тревогу у человека. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом. Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то негативные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься», — предупредила эксперт.

Кроме того, после стрессовой ситуации врач советует отказаться и от кофе, который также способен усугубить чувство тревожности.

«Избыток крепкого кофе при наличии уже каких-то событий негативного характера может вызвать не только возбуждение, но и повышение тревожности из-за кофеина», — заключила Королева.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что для эффективной борьбы с тревожностью подойдут дыхательные упражнения. По ее словам, их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до 4 — вдохните, затем до 2 — задержите дыхание, потом до 6 — выдохните. Данное упражнение поможет расслабиться, отмечала врач.

Ранее психиатр дал советы, которые помогут самостоятельно справиться с тревожностью.