В 9 районах Москвы улучшат маршруты наземного транспорта

С 28 октября в девяти районах столицы изменятся маршруты наземного транспорта. Автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам, пассажиры смогут экономить время в пути, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Мы повышаем транспортную доступность районов, делаем удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа москвичей. С 28 октября частично изменятся трассы и остановки восьми маршрутов наземного городского транспорта. Мы продолжим развивать транспортную сеть столицы, как поручил Сергей Собянин», — отметил Ликсутов.

Также от станции метро «Нагатинский затон» появится временный маршрут до жилого комплекса «Ривер-парк». Автобусы будут подвозить горожан к метро до открытия пешеходного моста.