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Москвичи старшего поколения смогут получить новую профессию в «Серебряном университете»

В проекте «Московское долголетие» открылось 9 программ профпереподготовки

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Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи старшего поколения смогут получить новую профессию на курсах профессиональной переподготовки в «Серебряном университете», сообщается на сайте mos.ru.

Всего открыто девять направлений, в числе которых педагогика, нутрициология, графический дизайн, создание сайтов, интернет-маркетинг и другие.

«Вновь почувствовать себя студентом можно в «Серебряном университете», который работает на базе Московского городского педагогического университета и университета «Синергия». Здесь можно пройти курс профессиональной переподготовки по девяти программам и стать специалистом в разных областях — от педагогики до ИТ-сферы и нутрициологии», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он отметил, что после обучения и успешной сдачи экзаменов студенты «серебряного» возраста получают диплом установленного образца и могут трудоустроиться по новой специальности.

В новом учебном году в Московском городском педагогическом университете можно получить одну из четырех профессий — экскурсовода, педагога, наставника-тьютора и воспитателя-гувернера.

В университете «Синергия» диплом можно получить по пяти направлениям, таким как нутрициолог, наставник по воспитанию и обучению, графический дизайнер, создатель веб-сайтов и интернет-маркетолог.

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