Врач перечислил симптомы аневризмы, при которых нужно срочно вызывать «скорую»

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире Tsargrad.tv перечислил симптомы аневризмы, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь. По его словам, в первую очередь, признаки заболевания имеют неврологический характер.

«Здесь может быть все: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что, допустим, человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Еще может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — рассказал врач.

Он напомнил, что аневризма представляет собой нарушение целостности сосудистой стенки, которое может привести к разрыву сосуда. Наибольшую угрозу, по его словам, представляют аневризмы сосудов головного мозга, которые зачастую диагностируют и у молодых людей.

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог Константин Иванов до этого отмечал, что для поддержания здоровья сердца и сосудов эффективны различные виды физических нагрузок, включая аэробные упражнения, которые помогают насытить кровь кислородом.

В 2023 году ученые из Центра исследований мозга RIKEN (CBS) в Японии обнаружили несколько мутаций, которые приводят к внутричерепным аневризмам — выпячиваниям стенок кровеносных сосудов в мозге, которые могут привести к разрыву сосуда в любой момент. Открытие позволило ученым разработать первое медикаментозное лечение данного заболевания.

Ранее врач перечислил симптомы аневризмы брюшного отдела аорты.