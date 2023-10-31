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В украинском городе переименуют 80 связанных с Россией улиц и переулков

Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

Власти Днепропетровска (украинское название Днепр) планируют переименовать 80 связанных с Россией и СССР топонимов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на указ местного городского совета.

Согласно документу, улица поэта Владимира Маяковского получит название Скифской, улица советского космонавта Александра Волкова будет названа в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, улица летчика Николая Гастелло станет Чепурной.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял о необходимости установить усиленный контроль над Одессой из-за размещения в городе рекламы и информации на русском языке.

По его словам, он фиксирует факты размещения в городе вывесок, табличек и наружной рекламы на негосударственном языке. Креминь настаивает, что расположенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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