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Российский подросток пострадал после выстрела сверстника из аэрозольного пистолета

Прокуратура Петербурга проверяет подростка, стрелявшего в сверстников в кафе

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В одном из кафе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в сверстника из аэрозольного пистолета. По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Инцидент произошел в одной из точек питания на Богатырском проспекте. На кадрах опубликованного видео трое подростков сидят за столом кафе, затем один из них достает пистолет, направляет его на сверстника и выпускает из него газ. В результате пострадавшему юноше потребовалась помощь медиков: ему диагностировали ожог глаз, а также ссадины и ушибы.

Ранее троих школьников задержали за стрельбу в метро Санкт-Петербурга.

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