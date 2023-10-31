Российский подросток пострадал после выстрела сверстника из аэрозольного пистолета

В одном из кафе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в сверстника из аэрозольного пистолета. По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Инцидент произошел в одной из точек питания на Богатырском проспекте. На кадрах опубликованного видео трое подростков сидят за столом кафе, затем один из них достает пистолет, направляет его на сверстника и выпускает из него газ. В результате пострадавшему юноше потребовалась помощь медиков: ему диагностировали ожог глаз, а также ссадины и ушибы.

Ранее троих школьников задержали за стрельбу в метро Санкт-Петербурга.