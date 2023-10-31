Врач рассказала о неожиданной причине плохого настроения

Неправильное питание может стать причиной плохого настроения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, такой рацион оказывает негативное воздействие на микрофлору кишечника, которая напрямую влияет на эмоциональное состояние человека.

«Если человек неправильно питается, употребляет мало овощей, фруктов, кисломолочных и ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста, но ест много сладостей и хлебобулочных изделий, то он буквально взращивает патогенную флору в кишечнике. В этом случае велики риски нарушения со стороны нервной системы, так как микробиом напрямую воздействует на нее», — сказала врач.

Соломатина добавила, что нарушение микробиома может дать людям ощущение хандры, раздражительности, невозможности адаптации к каким-то раздражающим условиям.

Кандидат психологических наук Софья Сулим до этого говорила, что осенью необходимо избавиться от всего лишнего, что создает дополнительную эмоциональную нагрузку, чтобы пережить хандру. Также, по ее словам, важно чаще отдыхать и расслабляться.

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