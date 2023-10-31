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Октябрь в Москве побьет рекорд по количеству осадков за последние 140 лет

Синоптик Позднякова: октябрь в Москве побьет рекорд по осадкам за 140 лет

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что октябрь в Москве станет самым «мокрым» за последние 140 лет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, месячная сумма осадков составит 113,6 мм. При этом в течение октября в Москве наблюдались все виды осадков — дождь, ледяной дождь, снег, мокрый снег и морось.

«В 21-м веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», — поделился синоптик.

До этого синоптики Гидрометцентра РФ сообщали, что в Москве во вторник, 31 октября, ожидается облачная погода, без осадков и до +9 °C.

Днем температура воздуха в столице составит до +7 °C...+9 °C, а в ночь на среду столбик термометра опустится до +6 °C...+8 °C. При этом будет дуть южный ветер с порывами до 3-8 м/с.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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