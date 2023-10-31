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В Якутии возбудили уголовное дело после жесткой посадки и разрушения вертолета

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии

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Афанасий Максимов/Телеграм-канал Пряная Якутия

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии — пассажирский вертолет разрушился при посадке, пять его членов экипажа и пассажиры пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ... Воздушное судно восстановлению не подлежит», — заявили в пресс-службе управления.

Инцидент произошел в 325 километрах от села Жиганск в Якутии — вертолет с пятью пассажирами и членами экипажа начал терять высоту сразу после взлета. В результате крушения все находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести, однако после эвакуации в поселок Тикси только трем членам экипажа потребовалась госпитализация — пилотам и одному пассажиру.

Вертолет в результате жесткой посадки восстановлению не подлежит.

До этого в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии заявили, что трое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в регионе госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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