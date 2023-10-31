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Российская пенсионерка переехала в подъезд после пожара в квартире

В Петербурге пенсионерке пришлось переехать в подъезд после пожара в квартире

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге 82-летняя женщина поселилась в подъезде после того, как в ее квартире случился пожар. Об этом сообщает издание 78.ru.

Возгорание произошло по вине пенсионерки, из-за свечей, которыми та пользовалась. Пожилая петербурженка страдает синдромом накопительства, так что квартира находится в плачевном состоянии. После возгорания коммунальщики отключили в ней свет и газ.

По информации СМИ, пенсионерка не вполне осознает происходящее: переехав в подъезд с несколькими мешками вещей, женщина ждет помощи. Также изданию удалось узнать, что потерпевшая родилась в Брянской области и является малолетним узником фашистских концлагерей.

Ранее многодетная россиянка осталась без жилья из-за затопленного подвала.

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