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В Караганде нашли тело последнего пропавшего шахтера

В МЧС Казахстана сообщили, что найдено тело последнего пропавшего шахтера

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Reuters

Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства страны заявил, что спасатели нашли тело последнего пропавшего шахтера на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», сообщает ТАСС.

Он пояснил, что общее число жертв, таким образом, составляет 46 человек.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы», — заявил Шарипханов.

До этого число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45.

28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», произошла авария.

До этого в Днепропетровской области Украины обвалилась шахта, внутри которой работали люди.

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