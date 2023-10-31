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Москвичам рассказали о погоде в последний день октября

Гидрометцентр: теплая погода без осадков ожидается в Москве во вторник

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Облачная погода, без осадков и до +9°C ожидается в Москве во вторник, 31 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице прогреется до +7°C...+9°C, а в ночь на среду опустится до +6°C...+8°C. Будет облачно, без осадков.

Ветер ожидается южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рекордное тепло в российской столице. Он рассказал, что в четверг, 1 ноября, температура в Москве может достичь отметки в 14°C тепла,

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пришедшая в Москву холодная погода с ледяными дождями и ветром на этой неделе изменится — столицу ждет «африканская» жара и египетские ночи.

Ранее в МЧС предупредили о возможных нарушениях жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды.

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