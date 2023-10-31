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Терапевт развенчал миф о правиле трех секунд

Врач Кондрахин: правило трех секунд при попадании пищи на пол не работает

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Markus Scholz/Global Look Press

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что «правило трех секунд» не работает, и на пище при попадании на пол в любом случае окажется грязь. Эксперт объяснил в интервью «Ленте.ру», что ничто не отменяет воздействие одного предмета на другой и последующее инфицирование.

«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Просто наше зрение не позволяет рассмотреть загрязнения на полу, мы не видим микроскопически, но предмет уже испачкан. Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование», — считает Кондрахин.

Кондрахин добавил, что при употреблении еды «с пола» есть риск заразиться кишечной инфекцией или яйцами паразитов.

До этого врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина заявляла, что чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья, включая проблемы с пищеварением, обезвоживание и бессонницу. По ее словам, танин, один из основных компонентов чая, может негативно влиять на питательную среду в желудке, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения после приема пищи.

Кроме того, по заявлению эндокринолога, чай способствует выведению воды из организма, а не восполняет ее запас.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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