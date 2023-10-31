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Спецслужбы раскрыли группировку, распространявшую наркотики в России и СНГ

Спецслужбы раскрыли состав распространявшей наркотики в РФ и на Украине ОПГ

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Российские спецслужбы выяснили полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков в РФ и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах России.

«ОПГ «Химпром» насчитывает около одной тысячи членов», — сказано в статье.

Согласно информации агентства, на эту группировку работали члены украинских силовых ведомств, депутаты Верховной рады, судьи и журналисты.

В материале отмечается, что члены «Химпрома» ответственны за попытку поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

Как рассказал собеседник агентства, в 2014 году преступную группировку создал, возглавил и координировал 35-летний россиянин Егор Буркин, который на данный момент скрывается в Мексике.

До этого спецслужбы узнали, что за покушением на блогера Шария стоит украинский наркокартель.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении ячейки «Партии Шария», готовившей беспорядки в Днепропетровске.

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