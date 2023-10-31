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Двое россиян пойдут под суд за незаконный вылов краба на 3 млн рублей

Двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконный вылов краба на 3 млн рублей

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ФТС России

Перед судом предстанут два жителя Сахалина, обвиняемых в незаконной добыче крабов. По информации, полученной от пресс-службы управления МВД России по региону, сумма причиненного ущерба составляет около 3 миллионов рублей, пишет ТАСС.

«Уголовное дело было возбуждено в отношении фигурантов по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В отношении обвиняемых была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в управлении.

Установлено, что оба мужчины прибыли на автомобиле к берегу Охотского моря, взяв сеть и шесть пустых мешков. Они также использовали надувную резиновую лодку.

В районе села Заозерного они незаконно выловили 206 камчатских крабов и 29 крабов колючих, после чего были задержаны. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что камчатских крабов и лапы гималайского медведя вез на свадьбу в ОАЭ пассажир из Чечни.

Ранее миколог назвал известные грибы, за сбор которых грозит уголовное наказание.

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