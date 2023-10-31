В Приморье тушат два крупных лесных пожара

Два лесных пожара на площади свыше 200 гектаров тушат в Приморском крае. Задействовано несколько десятков человек и 10 единиц техники, сообщает краевое правительство.

За прошедшие сутки в Приморье было потушено пять природных пожаров: в Ольгинском муниципальном и Артемовском городском округах, а также в Кировском районе.

«С начала года на землях лесного фонда региона произошло 334 возгорания», — указано в пресс-релизе правительства Приморья.

В Приморье действует режим повышенной готовности в связи с пожароопасным сезоном, в регионе стоит довольно сухая погода, а температурный фон выше обычного. В Хасанском и Уссурийском округах введен особый противопожарный режим.

Как сообщалось 23 октября, в Краснодарском крае сотрудники МЧС ликвидировали пожар у подножия горы Собер. Инцидент произошел в Северском районе, произошло возгорание сухой травы и леса.

Ранее в Курганской области пьяная мать попыталась сжечь дом соседа, который поссорился с ее сыном.