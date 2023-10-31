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Прокуратура Берлина закрыла расследование в отношении бывшего главреда газеты Bild

В Берлине закрыли расследование в отношении бывшего главреда газеты Bild

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AlexanderDinger/X

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Концерн Axel Springer, владеющий газетой Bild, требовал компенсацию не менее 1 млн евро, включая нарушение договорных отношений. Об этом сообщил представитель прокуратуры, пишет РИА Новости.

По словам представителя прокуратуры, «первоначальные подозрения не подтвердились в ходе расследования». Расследование в отношении Райхельта было начато 8 мая.

22 августа газета Handelsblatt сообщила, что Axel Springer и бывший главный редактор Bild урегулировали трудовой спор. Подробности о разрешении конфликта и сделанных уступках со стороны Райхельта остались неизвестными. Вероятно, стороны достигли соглашения о конфиденциальности.

В апреле Axel Springer подал иск в Берлинский суд по трудовым вопросам, требуя от Райхельта не менее 1 млн евро, включая нарушение договорных отношений. Согласно изданию Der Spiegel, между концерном и Райхельтом был заключен договор об окончании отношений в 2021 году. Axel Springer утверждал, что бывший редактор нарушил ряд положений этого соглашения, включая конфиденциальность, удаление внутренних данных и запрет на переманивание сотрудников компании.

В октябре 2021 года Райхельт был освобожден от должности после проведения внутренней проверки. Axel Springer заявил, что он не соблюдал разделение личной и профессиональной жизни и дал ложные показания руководству. Поступали сообщения о его многочисленных любовных связях с молодыми сотрудницами Bild и о превышении служебных полномочий, включая давление на женщин, связанных с ним. Бывшая сотрудница Bild также подала иск против Axel Springer в США.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

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