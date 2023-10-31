Больше половины россиян заедают стресс

Больше половины — 57% — опрошенных россиян признались, что испытывают проблемы, связанные с эмоциональным перееданием. При этом 28% респондентов используют еду, чтобы справиться со стрессом. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатам которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме этого, каждый пятый (20%) снижает уровень тревоги с помощью заедания. 18% опрошенных едят, чтобы снять напряжение и усталость, 14% — от скуки, еще 11% — из-за неуверенности в себе. Еда также помогает россиянам справиться с обидами (10%), грустью (9%), волнением (7%), радостью (5%) и стыдом (4%).

В большинстве случаев причиной заедания эмоций становится работа, так ответили 63% россиян. В зависимости от ситуации 29% опрошенных используют еду как способ избавления от неприятных эмоций в личной жизни, 25% — от неурядиц в семье. Еще 23% заедают эмоции из-за плохого самочувствия, а 4% — из-за конфликтов с друзьями.

На работе россияне чаще всего испытывают негативные эмоции из-за несправедливого отношения к себе (44%) и режима многозадачности (40%). 34% переживают из-за допущенной ошибки, в то время как 33% испытывают стресс от неинтересных задач, а 29% — из-за ссоры или спора с начальством. Также 23% опрошенных переживают из-за жестких дедлайнов, 22% — из-за выговоров или штрафов, еще 18% — из-за ссор с коллегами и других причин.

Почти половина (42%) участников опроса предпочитают заедать стресс сладким. При этом мучные и кондитерские изделия пользуются популярностью у 29% опрошенных и лишь 15% заедают эмоции фруктами. По 13% респондентов выбирают чипсы, а также мясо и рыбу. Фастфуд предпочитают 12% участников опроса, сладкие напитки — 10% опрошенных, а овощи — 8%.

«Хронический стресс может усиливать тягу к еде. В стрессовой ситуации организм вырабатывает кортизол — гормон, который приводит нас «в боевую готовность». При хроническом стрессе — скажем, затяжных проблемах на работе или в отношениях — механизм стрессового ответа в организме запускается постоянно. Как следствие, кортизол выделяется более длительное время, и это, в свою очередь, может сильно повышать аппетит. Сладости мы часто выбираем, потому что это вкусно, быстро и доступно (не нужно готовить — купил и съел), дает ощущение удовольствия и у многих ассоциируется с приятными воспоминаниями о праздниках и других радостных моментах», — прокомментировала Елена Щербина, психолог платформы Alter, член правления Ассоциации специалистов, информированных о расстройствах пищевого поведения.

Среди негативных последствий привычки заедать стресс — избыточная масса тела, с которой сталкиваются 47% опрошенных россиян. При этом 26% жалуются на отсутствие бодрости, 24% испытывают чувство вины и стыда, а 22% опрошенных сталкиваются с проблемами со здоровьем. Также 21% россиян отмечают плохое настроение, 20% — апатию, еще 20% жалуются на снижение работоспособности, a 18% — самооценки. Однако 21% участников исследования не сталкиваются с последствиями заедания.

«Нет ничего плохого в том, чтобы иногда справляться с переживаниями при помощи еды, — проблема возникает тогда, когда это становится единственным доступным способом. В таком случае стоит обратить внимание на источник хронического стресса и искать решение самой проблемы вместо того, чтобы заглушать симптомы», — отметила Щербина.

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