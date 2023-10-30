Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец с позывным «Джамбо» в зоне СВО высказался о произошедшем в Дагестане

Российский военный призвал участников беспорядков в Дагестане приехать на СВО

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец специальной военной операции с позывным «Джамбо» предложил провокаторам из Дагестана поучаствовать в СВО. Его видеообращение опубликовал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Дорогие дагестанцы, если вы хотите нам как-то помочь, то там в Дагестане не ищите террористов. Приезжайте сюда, террористы здесь. Мы работаем – и из Дагестана, и из Чечни, и из Северной Осетии, весь Северный Кавказ здесь борется с терроризмом», — сказал боец.

По его словам, всех желающих всегда будут готовы принять в зоне СВО. «Будем здесь уничтожать террористов. Там ( в Дагестане. — прим. ред.) нет террористов, террористы здесь», — заключил боец.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий