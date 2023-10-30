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В ДНР задержали двух военных по подозрению в убийстве девяти человек

СК: в ДНР задержали двух военных, подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Донецкой народной республике (ДНР) двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

В СК подчеркнули, что личности мужчин удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России.

В заявлении подчеркивается, что военнослужащие с Дальнего Востока проходили службу по контракту.

До этого стало известно, что в частном доме в городе Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили убитыми девять человек, в том числе двоих детей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на соседей погибших, в доме погибших собрались родственники, это был семейный праздник. По информации источника РЕН ТВ, погибших нашли в кроватях в разных комнатах.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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